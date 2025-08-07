Suspeito de furtar R$ 1,3 milhão em joalheria do MT é preso em Goiás

A Polícia Civil (PCDF) prendeu, com o apoio de policiais civis do Mato Grosso, Pablo Pereira de Souza do Nascimento, responsável pelo furto de R$ 1,3 milhão em uma joalheria de Cuiabá (MT). O suspeito, de 20 anos, foi preso em Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do DF. O Correio apurou que Pablo integra a quadrilha chamada “Piratas dos Shoppings”, especializada no furto de ouro e de pedras preciosas em lojas de shoppings do país inteiro. A atuação do grupo foi revelada na série especial A Rota dourada do crime, publicada em junho.

A prisão foi efetuada por policiais da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), na tarde desta quarta-feira (6/8). Segundo as investigações coordenadas pela PCMT, Pablo e outros comparsas invadiram a joalheria Márcio Designers, no Shopping Pantanal, na madrugada de 20 de abril, com grande “expertise”: usaram técnicas para desativação de alarmes e corte de cabos de monitoramento.

Da loja, eles levaram joias e relógios de alto valor. Pablo foi detido e será levado à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP/PCDF), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

