Grupo especializado em roubo de veículos no DF é preso na Operação Cavalo Doido

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quinta-feira (7), a Operação Cavalo Doido com o objetivo de desarticular uma associação criminosa envolvida em roubos de veículos em Ceilândia, entre os dias 2 e 9 de agosto de 2024. Na ocasião, três veículos foram roubados sob grave ameaça com uso de arma de fogo. As vítimas foram abordadas em suas casas ou em via pública, e um dos casos envolveu uma criança retirada à força de dentro de um automóvel.

Foram roubados um Toyota Yaris, um Hyundai HB20 e um VW T-Cross. O Yaris, além de ser um dos veículos subtraídos, foi usado como carro de apoio nos outros crimes. Dois dos carros foram localizados em uma chácara no Setor Sol Nascente, utilizada pela quadrilha como ponto de ocultação. No local, uma pessoa foi presa em flagrante ao confessar que recebeu os veículos mediante pagamento via PIX.

Ao todo, a investigação, conduzida pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), identificou 10 envolvidos, distribuídos em três núcleos: o de execução armada, o de ocultação e adulteração de veículos, e o de receptação de celulares. Os aparelhos levados das vítimas foram rastreados e recuperados com os suspeitos.

Na operação, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Cinco suspeitos estão presos e um segue foragido. Também foram apreendidos um celular e um capacete da Polícia Militar Motorizada, encontrado na casa de um dos investigados.