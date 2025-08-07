Homem que agrediu mulher no elevador é preso por posse irregular de arma

O homem, de 55 anos, foi preso em flagrante pela PCDF por posse irregular de arma de fogo e acessórios - (crédito: Divulgação (PCDF))

Um homem, de 55 anos, foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (6/8), por posse irregular de arma de fogo e acessórios, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também apura o crime de agressão praticado pelo homem contra uma mulher, na semana passada (1º/8), dentro de um elevador do condomínio onde residem. As agressões foram registradas pelas câmeras de segurança do local. O suspeito foi preso em casa, onde os policiais encontraram duas armas de fogo e mais de 500 munições.

O homem foi conduzido à 4ª DP, onde pagou sua fiança. Apesar do pagamento, ele permanece detido preventivamente, por força do mandado de prisão por violência doméstica.

Como denunciar

- Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

- Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br



- Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho