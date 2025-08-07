Pedestre é atropelado por ônibus na W3 Norte e sofre traumatismo craniano

Laíza Ribeiro*
Um homem de 32 anos foi atropelado por um ônibus, na tarde desta quinta -feira (7), na SCLN 704, na W3 Norte. A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico e foi encaminhada consciente ao hospital, mas com dores na cabeça. O motorista, de 59 anos, não se feriu.
- DF tem dia seco e com variação de temperatura entre 12° e 29?°C
- No Dia dos Pais, há figuras de todos os jeitos, mas com todo amor
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o acidente ocorreu por volta das 13h45. Os bombeiros encontraram o homem caído no chão e realizaram procedimentos de atendimento a vítimas de traumas, estabilizando os sinais vitais. A vítima foi transportada ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).
- Grupo especializado em roubo de veículos no DF é preso na Operação Cavalo Doido
- Em escola do Jardins Mangueiral, Ibaneis defende regionalização do ensino
O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.
*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho
.
Saiba Mais
- Cidades DF Seec-DF apreende 47 toneladas de carne com nota fiscal irregular em agosto
- Cidades DF A rota da cetamina: do uso veterinário à venda em atacado para o tráfico
- Cidades DF Especialista confirma que queima controlada ajuda na preservação
- Cidades DF Engavetamento deixa um ferido e impacta o trânsito no Lago Sul