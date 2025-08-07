Pedestre é atropelado por ônibus na W3 Norte e sofre traumatismo craniano

Homem de 32 anos é socorrido e levado ao Hospital de Base com traumatismo craniano. - (crédito: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal)

Laíza Ribeiro*

Um homem de 32 anos foi atropelado por um ônibus, na tarde desta quinta -feira (7), na SCLN 704, na W3 Norte. A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico e foi encaminhada consciente ao hospital, mas com dores na cabeça. O motorista, de 59 anos, não se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o acidente ocorreu por volta das 13h45. Os bombeiros encontraram o homem caído no chão e realizaram procedimentos de atendimento a vítimas de traumas, estabilizando os sinais vitais. A vítima foi transportada ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho

