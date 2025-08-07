InícioCidades DF
Dupla que executou ex-patrão após demissão é condenada a 20 anos

Eliel do Nascimento de Sousa era proprietário de uma loja de motos em Sobradinho 2 e foi morto a tiros dias depois de demitir os autores.

O corpo do empresário foi localizado em uma área de mata da Fercal, com inúmeras perfurações - (crédito: Divulgação)
A Justiça do DF condenou a 20 anos de prisão dois acusados de assassinar o ex-patrão a tiros. Eliel do Nascimento de Sousa, 38 anos, era proprietário de uma loja de motos de Sobradinho 2 e foi morto dias depois de demitir os autores.

Gabriel Lázaro Viana e João Victor dos Santos são os envolvidos na morte de Eliel. Os dois foram presos pouco tempo depois do crime, em dezembro de 2024, pelos policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2).

Segundo as investigações, em 26 de dezembro do ano passado, enquanto trabalhava, Eliel recebeu um telefonema para atender a um suposto pedido de ajuda de um motociclista. Na verdade, tratava-se de uma emboscada arquitetada pela dupla. Um dia depois, o corpo do empresário foi localizado em uma área de mata da Fercal, com inúmeras perfurações.

A polícia concluiu que os autores tinham a intenção de se vingar, depois de serem demitidos. A dupla deverá cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 07/08/2025 20:28
