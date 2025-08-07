Foragida por seduzir, dopar e roubar homens em bares do DF é capturada

Uma jovem de 26 anos, procurada pela Justiça desde 2021, foi capturada pelos policiais civis da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), na tarde desta quinta-feira (7/8), em Santo Antônio do Descoberto (GO). Pâmella Marinho de Jesus é apontada como integrante de um grupo formado por cinco mulheres que aplicavam o golpe chamado “Boa noite, Cinderela”: elas seduziam, dopavam e roubavam as vítimas.

A quadrilha agia em regiões de grande circulação noturna. Segundo as investigações, as autoras escolhiam pontos estratégicos para atrair as vítimas, como bares. Após ganhar a confiança, elas dopavam os alvos com substâncias entorpecentes e roubavam pertences de alto valor.

As mulheres começaram a aplicar os golpes em 2018 e agiram até abril de 2021, quando foram presas. Apontada como líder do grupo, Shirley Marinho da Silva era responsável por recrutar outras jovens e fornecer os medicamentos usados para dopar as vítimas. Quatro das cinco mulheres foram condenadas a penas que, somadas, ultrapassam 75 anos de prisão.

Pâmella era a última integrante foragida. Contra ela, pesavam dois mandados de prisão em aberto — um de prisão preventiva e outro condenatório.