Voo da Azul realiza pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba

Voo da Azul que seguia de São Luís (MA) para Viracopos (SP) fez pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília após ameaça de bomba - (crédito: Reprodução)

Uma ameaça de bomba obrigou o voo AD4816 da Azul Linhas Aéreas, que seguia de São Luís (MA) para Viracopos (SP), a fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília, na noite desta quinta-feira (7/8). A aeronave, que transportava 170 passageiros, declarou emergência e aterrissou na capital federal por volta das 20h45.

Segundo informações da Polícia Federal (PF), uma carta foi encontrada no banheiro do avião informando que haveria um artefato explosivo no compartimento de cargas. Diante da gravidade da situação, o piloto interrompeu o trajeto e decidiu pousar imediatamente em Brasília.

Após o desembarque, todos os passageiros foram encaminhados para uma sala de espera no terminal executivo, onde permaneceram sob escolta enquanto agentes federais iniciavam entrevistas individuais com cada ocupante. O Comando de Operações Táticas (COT) da PF foi acionado, e a área onde a aeronave estava estacionada foi isolada para inspeção.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi chamada para apoiar a operação, controlando o fluxo de passageiros e mantendo a ordem no local, já que alguns se exaltaram com a espera. O reforço policial também acompanhou pessoas que precisaram se deslocar para o banheiro ou outros espaços do terminal.

A PF informou que todos os passageiros seriam liberados após as entrevistas e que o procedimento segue o protocolo padrão para casos de ameaça de bomba. Até o momento, a Força Aérea Brasileira (FAB) não se pronunciou sobre o episódio.

O conteúdo da carta e a autoria da ameaça estão sob investigação. Não há confirmação oficial sobre a presença de explosivos a bordo.

O Correio tenta contato com a Azul Linhas Aéreas.