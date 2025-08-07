InícioCidades DF
Violência doméstica

Homem espanca mulher com dezenas de socos em elevador no Guará

Vítima caminha em direção ao elevador e, quando a porta abre, é surpreendida pelo companheiro, que a ataca com socos e puxões de cabelo

Homem espanca mulher com dezenas de socos em elevador no Guará - (crédito: Material cedido ao Correio)
Homem espanca mulher com dezenas de socos em elevador no Guará - (crédito: Material cedido ao Correio)

Câmeras do circuito interno de um prédio do Guará 2 flagraram o momento em que um homem de 55 anos agride brutalmente a companheira nas dependências do residencial e dentro do elevador. A Polícia Civil do DF prendeu o agressor em decorrência do cumprimento de medidas judiciais em relação ao fato. Na casa dele, os agentes encontraram 500 munições e duas armas de fogo.

As imagens são fortes e mostram o ataque do homem contra a mulher. No vídeo, a mulher caminha em direção ao elevador e, quando a porta abre, é surpreendida pelo companheiro, que a ataca com socos e puxões de cabelo. Já dentro do elevador, o homem continua a golpeá-la por mais de um minuto. A vítima tenta se defender, mas é agredida com cotoveladas. Confira o vídeo:

 

Prisão

Segundo o delegado Marcos Loures, da 4ª Delegacia de Polícia (Guará), mesmo diante das agressões, a mulher optou por não registrar queixa. No entanto, devido à gravidade das provas reunidas, a investigação seguirá independente da vontade da vítima.

A mulher, que está internada por conta do trauma físico e emocional, não entrou em detalhes sobre a agressão com a polícia. De acordo com o delegado, foram ouvidas testemunhas. “Vamos aguardar que ela saia da internação para ouvi-la. Também estamos aguardando o prontuário médico a ser enviado pelo hospital. Concluindo isso, a investigação estará encerrada.”

Saiba Mais

 

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Darcianne Diogo e Carlos Silva
postado em 07/08/2025 22:45 / atualizado em 07/08/2025 22:46
x