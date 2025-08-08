Vídeo: motorista de van escolar derruba motociclistas em Taguatinga

Motorista de van foi denunciado por derrumar motociclistas - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um motociclista, de 23 anos, registrou boletim de ocorrência após ser derrubado por uma van escolar, no Pistão Norte, em Taguatinga. Segundo ele, o motorista da van avançou contra a motocicleta de forma proposital, derrubando o piloto e o garupa, o irmão da vítima, de 21 anos, e fugiu sem prestar socorro. Veja o momento:

Imagens gravadas por um motorista que trafegava logo atrás mostram o momento exato da colisão, quando a van atinge a moto, os ocupantes caem no chão e o veículo segue pela via sem parar.

O caso ocorreu na manhã de quinta-feira (7/8) e foi registrado na 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte). Além da suposta colisão supostamente intencional, o motociclista também acusa o motorista da van, de 46 anos, de ameaça contra ele e o irmão. A Polícia Civil (PCDF) investiga o caso.

