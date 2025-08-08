Vasco abre negociações com o Galatasaray pelo zagueiro Carlos Cuesta

Zagueiro tem chances de retornar ao futebol sul-americano com a proposta do Vasco - (crédito: Foto: Tim Nwachukwu/Getty Images)

A diretoria está negociando a contratação do zagueiro Carlos Cuesta, do Galatasaray (Turquia), de acordo com informações obtidas pelo Jogada10. Os moldes da negociação não foram revelados, mas o que se sabe é que o defensor colombiano teve problemas de adaptação. Deste modo, o clube turco estaria disposto a liberar o jogador e o colocou à venda apenas quatro meses após sua chegada.

O Galatasaray entende que o ideal é vendê-lo para recuperar o investimento de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) feito em fevereiro deste ano. Anteriormente, Cuesta estava no Genk, da Bélgica, onde atuou por seis temporadas.

A diretoria do Vasco percebeu a necessidade de reforçar o setor defensivo por causa dos resultados obtidos após a retomada da temporada, principalmente a goleada imposta pelo Independiente del Valle, no primeiro jogo dos play-offs da Sul-Americana.

Concorrência de clubes da Europa

Entretanto, há chances de o Galatasaray mudar de ideia, já que até o momento apenas recebeu ofertas de empréstimo com opção de compra. Caso o Vasco decida avançar pela contratação de Carlos Cuesta, provavelmente terá concorrência. Segundo a imprensa turca, o Spartak Moscou, da Rússia, estaria interessado no atleta.

Cuesta iniciou sua trajetória na base do Atlético Nacional, onde se profissionalizou. Ele também é figura frequente nas convocações da seleção da Colômbia. Ele disputou as últimas duas edições da Copa América. Ao todo, ele já atuou 23 vezes pelo seu país.

