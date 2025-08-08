Batida entre carro e caminhão deixa mulher e crianças feridas no DF

Acidente ocorreu na tarde desta sexta - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão entre um caminhão e um carro deixou três pessoas feridas — incluindo duas crianças, de 1 e 2 anos —, na tarde desta sexta-feira (8/8), na BR-070, na altura do Condomínio Privê.

Militares do Corpo de Bombeiros resgataram os passageiros do carro, que estavam presos: uma mulher de 45 anos e as duas crianças. Segundo a corporação, a mulher estava consciente e apresentava fortes dores na lombar. O menino de 1 ano também estava sem graves ferimentos. Os dois foram levados ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

A menina de 2 anos apresentava quadro mais grave. Ela estava com convulsões e suspeita de traumatismo craniano. Devido ao quadro, foi levada ao Hospital de Base. O motorista do caminhão não se feriu.