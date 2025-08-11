Homem é preso em flagrante por estuprar a própria sogra em Goiás

O país registrou, em 2024, o maior valor da série histórica - (crédito: Pixabay/ reprodução)

Um homem foi preso acusado de estuprar a própria sogra, uma mulher de 45 anos. O crime ocorreu na região de Porangatu (GO) — a 407km de Goiânia. Segundo informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), no momento do crime, ela estaria embriagada e incapaz de reagir.

De acordo com as investigações da Delegacia de Porangatu (12ª DRP), a vítima voltava de uma festa quando foi abordada pelo genro. Ele a teria agredido e forçado a ter relações sexuais sem consentimento.

Após a mulher denunciar o crime, a polícia agiu rapidamente. Foram realizadas as primeiras diligências, como o encaminhamento da vítima para exame no Instituto Médico-Legal (IML) e a perícia no local do crime. O caso segue sob investigação.