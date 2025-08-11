Viúva de Arlindo Cruz se pronuncia pela primeira vez sobre morte do cantor - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Babi Cruz, viúva de Arlindo Cruz, abriu o coração pela primeira vez sobre o cantor, que morreu na última sexta-feira (9), aos 66 anos, vítima de complicações causadas por um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico ocorrido em março de 2017.

Em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, neste último domingo (10), ela disse que conheceu o amado ainda quando era muito jovem. "Esse homem ajudou a formar minha personalidade. agradeço por viver 4 décadas com ela. Ensinou a impor minha personalidade", explicou.

Babi Cruz, ainda, afirmou que o velório de Arlindo Cruz foi do jeito que o eterno ícone do samba queria. "Ele falava: se não for pra morrer assim, eu não venho. Se não for pra ter um gurufim, eu nem morro", declarou.

"Arlindo foi no tempo dele. Hoje celebramos o orixá tempo. Nada melhor que o tempo para ser o dono das nossas vidas… Toda vez que eu sentir um vento na pele, vou dedicar a ele. Toda vez vou sentir o quanto ele é gigante", refletiu a viúva de Arlindo Cruz.





