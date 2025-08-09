Líder religioso é preso por suspeita de estuprar pelo menos seis mulheres

Viatura da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) I. Prisão de líder religioso ocorreu na última sexta-feira (8) - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Um líder religioso suspeito de cometer diversos crimes sexuais contra, pelo menos, seis seguidoras foi preso. Investigações da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (Deam I) apontam que o homem aproveitava de sua posição de autoridade espiritual para abusar da confiança das vítimas, utilizando o ambiente religioso como meio de manipulação. A prisão preventiva ocorreu na manhã dessa sexta-feira (8/8).

Durante a apuração, seis mulheres prestaram depoimento à polícia, relatando episódios que se enquadram nos crimes de estupro, estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Relatos dão conta de que os abusos ocorriam em contextos ritualísticos e eram justificados pelo suspeito com base em supostos preceitos religiosos, dificultando a percepção imediata das vítimas sobre o caráter criminoso das condutas.

A constante mudança de endereço do terreiro onde o líder realizava suas atividades também chamou atenção da polícia. A estratégia visava dificultar a atuação das autoridades e a localização de possíveis vítimas, conforme destaca a investigação, fato que motivou o pedido de prisão preventiva, acatado prontamente pelo Judiciário.

Não está descartado o surgimento de novas vítimas. A operação, nomeada "Sórdida Oblatio", refere-se a uma expressão em latim que remete a uma “oferta impura” — alusão direta à deturpação da fé e da espiritualidade como instrumentos de exploração e violência.

