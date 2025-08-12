DF registra menor temperatura do ano, com 5,6 °C, e umidade pode chegar a 15%

InícioCidades DF
Brasília registrou menor temperatura do ano. Congresso Nacional ao fundo da imagem, com árvore de galhos retorcidos em primeiro plano - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Bom dia, brasiliense! Nesta terça-feira (12/8), o Distrito Federal registrou a menor temperatura do ano, batendo os 5,6 °C na estação meteorológica do Gama. A seca também não dá trégua, deixando a região está sob alerta laranja para baixa umidade, que pode variar de 15% a 75%. 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o DF está sofrendo com uma massa de ar seco, predominante no Centro-Oeste, e avanço do ar frio, que deve permanecer de forma mais intensa até a quarta-feira (13). No decorrer da tarde, os termômetros podem bater 29 °C. 

Brasilienses saíram de casa agasalhados. Na imagem, mulheres com roupas de frio (foto: Ed Alves/CB/DA Press)

Chama atenção a diferença significativa entre temperatura mínima e máxima no quadradinho. Deise Moraes, meteorologista do Inmet, explica que o fenômeno, conhecido como amplitude térmica, é típico do inverno. "Nas próximas semanas, o esperado é que as mínimas e máximas subam gradativamente, dando lugar ao calor". Apesar do frio pela manhã, hoje, o céu deve permanecer ensolarado até o fim da tarde.

Com o tempo cada vez mais seco, vale se atentar à hidratação, afinal, agosto é uma prova de resistência que envolve alergias, pele ressecada e nariz sangrando. A fim de prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco e frio, a recomendação é manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado. Cuide-se!

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 12/08/2025 08:17 / atualizado em 12/08/2025 08:40
