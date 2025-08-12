DF registra menor temperatura do ano, com 5,6 °C, e umidade pode chegar a 15%

Brasília registrou menor temperatura do ano. Congresso Nacional ao fundo da imagem, com árvore de galhos retorcidos em primeiro plano - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Bom dia, brasiliense! Nesta terça-feira (12/8), o Distrito Federal registrou a menor temperatura do ano, batendo os 5,6 °C na estação meteorológica do Gama. A seca também não dá trégua, deixando a região está sob alerta laranja para baixa umidade, que pode variar de 15% a 75%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o DF está sofrendo com uma massa de ar seco, predominante no Centro-Oeste, e avanço do ar frio, que deve permanecer de forma mais intensa até a quarta-feira (13). No decorrer da tarde, os termômetros podem bater 29 °C.

Brasilienses saíram de casa agasalhados. Na imagem, mulheres com roupas de frio (foto: Ed Alves/CB/DA Press)

Chama atenção a diferença significativa entre temperatura mínima e máxima no quadradinho. Deise Moraes, meteorologista do Inmet, explica que o fenômeno, conhecido como amplitude térmica, é típico do inverno. "Nas próximas semanas, o esperado é que as mínimas e máximas subam gradativamente, dando lugar ao calor". Apesar do frio pela manhã, hoje, o céu deve permanecer ensolarado até o fim da tarde.

Com o tempo cada vez mais seco, vale se atentar à hidratação, afinal, agosto é uma prova de resistência que envolve alergias, pele ressecada e nariz sangrando. A fim de prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco e frio, a recomendação é manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado. Cuide-se!

