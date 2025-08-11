DF registra 7,9 °C no Gama mas dia será quente e seco ao longo da tarde

A previsão do tempo no DF é de máximas de 31°C e umidade em 15%, segundo Inmet - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Distrito Federal amanheceu frio nesta segunda-feira (11/8), especialmente no Gama, onde os termômetros marcaram mínima de 7,9 °C. Segundo o meteorologista Olivio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima deve alcançar 31 °C no período da tarde.

A umidade relativa do ar, que chegou a 75% no início da manhã, deve cair significativamente ao longo do dia, chegando a cerca de 15% nas horas mais quentes. O índice é considerado estado de alerta pela Organização Mundial da Saúde, que recomenda a ingestão de líquidos, evitar atividades físicas intensas e manter ambientes úmidos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O tempo seco e a grande variação de temperatura entre o início da manhã e a tarde devem se repetir nos próximos dias, mantendo o clima típico do inverno no DF.