DF registra 7,9 °C no Gama mas dia será quente e seco ao longo da tarde

Gama amanheceu com 7,9 °C e a máxima no DF deve atingir 31 °C nesta segunda (11/8); umidade do ar cai para 15% durante a tarde, alerta o Inmet.

A previsão do tempo no DF é de máximas de 31°C e umidade em 15%, segundo Inmet - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O Distrito Federal amanheceu frio nesta segunda-feira (11/8), especialmente no Gama, onde os termômetros marcaram mínima de 7,9 °C. Segundo o meteorologista Olivio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima deve alcançar 31 °C no período da tarde.

A umidade relativa do ar, que chegou a 75% no início da manhã, deve cair significativamente ao longo do dia, chegando a cerca de 15% nas horas mais quentes. O índice é considerado estado de alerta pela Organização Mundial da Saúde, que recomenda a ingestão de líquidos, evitar atividades físicas intensas e manter ambientes úmidos.

O tempo seco e a grande variação de temperatura entre o início da manhã e a tarde devem se repetir nos próximos dias, mantendo o clima típico do inverno no DF.

postado em 11/08/2025 08:44
