Criminosos que executaram adolescente de 17 anos no DF são presos do saidão

Os dois autores do homicídio de um adolescente de 17 anos são detentos beneficiados pela saída temporária. Os jovens, de 30 e 25 anos, cumprem pena no regime semiaberto, no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), e haviam sido liberados da unidade no saidão do Dia dos Pais. Eles, e uma mulher de 28 anos, foram presos pela Polícia Civil (PCDF) como os responsáveis pela morte de Luiz Fernando dos Santos de Jesus.

Luiz foi executado com diversos disparos de arma de fogo no Setor de Mansões de Sobradinho, na madrugada desta segunda-feira (11/8). Imagens das câmeras de segurança mostraram o crime. Numa das câmeras, Luiz aparece caminhando por uma rua ao lado de um rapaz, quando foi surpreendido. Dois outros jovens vinham na direção oposta e, ao cruzarem com a vítima, a perseguiram. Outro vídeo captura os disparos.

Policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) identificaram os três responsáveis. Os dois homens respondem criminalmente por tráfico de drogas, homicídio e roubos. A dupla deixou o CPP junto a outros mais de 1,7 mil presos, na quinta-feira (7/8). Segundo o delegado-chefe da 35ª DP, Ricardo Viana, a mulher presa está grávida de um deles. “Os três, previamente acordados, dirigiram-se ao condomínio, local em que encontraram a vítima. Enquanto os dois homens executavam o adolescente, a mulher aguardava a ação e dirigiu o veículo que deu fuga aos autores.”

O veículo utilizado no crime foi apreendido na região de Planaltina, com a mulher que foi presa.

