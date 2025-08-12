"Supermaconha", avaliada em R$ 99 mil, é apreendida no Recanto das Emas

Porções de "dry ice" e skunk sobre viatura da Polícia Militar do DF - (crédito: Divulgação/PMDF)

Dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas na quadra 309 do Recanto das Emas. No local do flagrante foi apreendida grande quantidade de entorpecentes, incluindo “dry ice”, conhecida como “supermaconha”, avaliada em R$99 mil. Durante a abordagem dos policiais, um dos suspeitos tentou descartar parte da droga em um vaso sanitário.

A equipe do Grupo Tático Operacional do 27º Batalhão (GTOP 47) apreendeu cerca de 900 gramas da “supermaconha”, substância altamente valorizada no mercado ilícito, além de porções de “skunk”. A suspeita é que as drogas foram trazidas de Valparaíso de Goiás.

Também foram recolhidos um rádio comunicador, balanças de precisão e diversos apetrechos usados no preparo e venda dos entorpecentes. O caso ocorreu na tarde dessa segunda-feira (11/8). Após a prisão, os dois detidos foram conduzidos à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) para os procedimentos legais. Outras duas pessoas presentes no local foram encaminhadas como testemunhas.

