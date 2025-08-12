InícioCidades DF
Trânsito

Acidentes na Fercal e EPTG deixam condutores feridos; veja fotos

Motociclista colide contra veículo na EPTG e é encaminhado ao Hospital de Base. Na Fercal, um caminheiro ficou ferido após perder o controle do veículo

Moto caída após colisão contra veículo na EPTG - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Moto caída após colisão contra veículo na EPTG - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motociclista, de cerca de 25 anos, ficou ferido após envolver-se em uma colisão contra um veículo Renault na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), próximo à residência oficial do governador, na noite dessa segunda-feira (11/8). Ele foi socorrido e transportado ao Hospital de Base com dores na coluna, escoriação no ombro direito, luxação visível na clavícula direita e pequenos machucados na perna.

Apesar dos ferimentos, o motociclista, que conduzia uma Honda CG 160 Titan, estava consciente, orientado e estável. O condutor do carro, 25, foi avaliado no local e não apresentou machucados, dispensando transporte hospitalar. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para atendimento da ocorrência e ainda não há informações detalhadas acerca da dinâmica do sinistro.

  • Caminhão saiu da pista e deixou motorista ferido
    Caminhão saiu da pista e deixou motorista ferido Divulgação/CBMDF
  • Bombeiros em ocorrência de colisão na EPTG
    Bombeiros em ocorrência de colisão na EPTG Divulgação/CBMDF

Também nessa segunda (11/8), um caminhão saiu da pista e deixou o motorista ferido na DF-205, próximo à fábrica da Ciplan, sentido Fercal. Quando o socorro chegou, encontrou o condutor, 53, consciente, porém desorientado, com sangramento na cabeça, já fora do veículo. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS). O veículo ficou aos cuidados de familiares do caminhoneiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 12/08/2025 09:41
x