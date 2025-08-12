Acidentes na Fercal e EPTG deixam condutores feridos; veja fotos

Um motociclista, de cerca de 25 anos, ficou ferido após envolver-se em uma colisão contra um veículo Renault na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), próximo à residência oficial do governador, na noite dessa segunda-feira (11/8). Ele foi socorrido e transportado ao Hospital de Base com dores na coluna, escoriação no ombro direito, luxação visível na clavícula direita e pequenos machucados na perna.

Leia também: Motociclista fica gravemente ferido após colisão com veículo

Apesar dos ferimentos, o motociclista, que conduzia uma Honda CG 160 Titan, estava consciente, orientado e estável. O condutor do carro, 25, foi avaliado no local e não apresentou machucados, dispensando transporte hospitalar. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para atendimento da ocorrência e ainda não há informações detalhadas acerca da dinâmica do sinistro.





Também nessa segunda (11/8), um caminhão saiu da pista e deixou o motorista ferido na DF-205, próximo à fábrica da Ciplan, sentido Fercal. Quando o socorro chegou, encontrou o condutor, 53, consciente, porém desorientado, com sangramento na cabeça, já fora do veículo. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS). O veículo ficou aos cuidados de familiares do caminhoneiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular