animais silvestres

Jiboia criada sem autorização é resgatada de residência em Santa Maria

Apreensão de jiboia se deu após uma denúncia anônima informar que o animal silvestre estaria sendo mantido em cativeiro

Jiboia mantida em cativeiro em residência de Santa Maria - (crédito: Divulgação/PMDF)
Jiboia mantida em cativeiro em residência de Santa Maria - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma jiboia mantida de forma irregular em uma residência foi resgatada em Santa Maria. A apreensão ocorreu após o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) receber uma denúncia anônima informando que o animal silvestre estaria sendo mantido em cativeiro. 

No local, constatou-se que a serpente estava em um recinto improvisado, sem condições adequadas para seu bem-estar. O responsável não possuía autorização dos órgãos ambientais competentes para a posse do animal, ação que configura crime ambiental, previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).

Diante da situação, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). A jiboia foi recolhida e está sob os cuidados do Centro de Acolhimento e Atendimento de Animais do BPMA (Ceapa), devendo ser posteriormente encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Aves silvestres

Há um mês, uma operação de fiscalização ambiental resultou na apreensão de 34 aves silvestres mantidas em cativeiro e de materiais usados na pesca predatória, em Ceilândia e em São Sebastião, respectivamente.

Segundo o BPMA, as aves estavam em condições inadequadas em um cativeiro clandestino. Elas foram resgatadas e levadas para o Cetas. O responsável foi autuado por crime ambiental. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) se comprometendo a comparecer em juízo quando for convocado. 

Na região de São Sebastião, redes de pesca ilegal foram encontradas em áreas de proteção ambiental durante a fiscalização da Polícia Militar (PMDF), com apoio da Companhia Lacustre. 

Por Letícia Mouhamad
postado em 12/08/2025 10:37
