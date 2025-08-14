Aeroporto de Brasília tem espaço para acolher passageiros neurodivergentes

A Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, inaugurou nesta quarta-feira (13/8) um espaço multissensorial voltado ao acolhimento de passageiros neurodivergentes, com atenção especial ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Localizado na sala de embarque doméstico, no corredor de acesso à conexão internacional, entre os portões 21 e 22, o ambiente foi projetado para reduzir estímulos sensoriais e oferecer um local de descanso antes do embarque ou durante conexões. A sala conta com iluminação suave, elementos táteis, recursos interativos e uma área que simula o interior de uma aeronave, com poltronas e janela cenográfica, permitindo que o passageiro se familiarize com a cabine e se prepare para a experiência de voo.O espaço também funciona como ponto de apoio para passageiros com deficiências ocultas.

Cordão de girassol

O Aeroporto de Brasília integra o programa internacional HD Sunflower e utiliza o cordão de girassol como identificação discreta para pessoas com condições temporárias, crônicas ou deficiências invisíveis. Com esse símbolo, equipes treinadas oferecem atendimento personalizado. A retirada do cordão é gratuita no balcão de informações, no piso de check-in, ou nas recepções das Salas VIP, sem necessidade de laudo ou comprovação da condição.

Para o público com TEA, foi criado o programa AUTItude, que capacitou equipes para prestar apoio especializado. Nessa iniciativa, o passageiro pode solicitar gratuitamente, no balcão de informações, um kit com protetor auricular descartável, gibi e o cordão de girassol.

O acesso ao espaço é feito por meio de um interfone na entrada: basta acionar o botão para que um atendente libere remotamente a entrada.

Serviço

Localização: Entre os portões 21 e 22, sala de embarque doméstico, no corredor de acesso à conexão internacional.

Horário: 24 horas.

Capacidade: Até 7 pessoas.

Tempo de permanência: Livre, enquanto aguarda o voo.

Gratuito, aberto a todas as idades. Menores ou passageiros que precisem de apoio devem estar acompanhados de um responsável maior de idade.