MPDFT denuncia empresário que agrediu mulher em elevador no Guará

Preso preventivamente desde 6 de agosto, Cléber Lúcio Borges é acusado de lesão corporal pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Polícia Civil (PCDF) aponta ainda furto de energia em depósito de móveis

ele espancou mulher com dezenas de socos em elevador - (crédito: Material cedido ao Correio)
O empresário Cléber Lúcio Borges, 55 anos, acusado de agredir uma mulher dentro de um elevador no Guará, foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por lesão corporal. A Justiça, no entanto, não descarta a possibilidade de reclassificar a acusação para um crime mais grave, caso surjam novos indícios.

Cléber está preso desde 6 de agosto, quando foi alvo de uma operação da 4ª Delegacia de Polícia (Guará). Cinco dias antes, câmeras de segurança de um prédio na região registraram cenas de violência cometidas contra a companheira. As imagens embasaram o indiciamento no âmbito da Lei Maria da Penha. A prisão preventiva foi mantida pela Justiça.

Nessa terça-feira (12/8), a Polícia Civil do DF divulgou o terceiro indiciamento contra o empresário. De acordo com as investigações, foi comprovada uma denúncia de furto de energia elétrica no depósito de móveis de sua propriedade. Policiais, peritos do Instituto de Criminalística e técnicos da Neoenergia estiveram no local e confirmaram as irregularidades, resultando em novo indiciamento. 

 

Por Mariana Saraiva
postado em 13/08/2025 19:46
