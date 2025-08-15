InícioCidades DF
Confronto com PM termina com dois mortos e apreensão de drogas em Ceilândia

Segundo a PM, o confronto com troca de tiros ocorreu após suspeitos desobedecerem ordem de parada e, em seguida, descerem do carro atirando contra a equipe

Confronto entre PM e suspeitos termina com dois mortos e apreensão de armas e drogas - (crédito: Divulgação/PMDF)
Um confronto entre policiais militares e homens suspeitos de praticar assaltos em comunidade próxima a DF-180 terminou na morte de dois investigados na noite desta quinta-feira (14). Tudo começou por volta das 23h30, após a corporação receber informações de assaltos e movimentações de veículos suspeitos na região. 

Com a intensificação do policiamento, foram realizadas abordagens a veículos e pessoas. Em uma das estradas de chão, foi avistado um automóvel que, ao notar a presença da viatura, acelerou de forma brusca. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), sinais luminosos e sonoros foram acionados para indicar a ordem de parada, mas o motorista desobedeceu e percorreu alguns metros antes de parar.

De acordo com a PM, quando a equipe iniciou o desembarque, os ocupantes desceram rapidamente do veículo e efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram. Na aproximação, constatou-se que os dois homens ainda apresentavam sinais vitais. Eles foram encaminhados ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiram.  

Durante a revista no veículo, foram encontrados cinco tabletes de maconha, um revólver calibre .38 com três munições deflagradas e três intactas, e um revólver calibre .357 com três munições deflagradas e uma intacta. Também foi identificado que o automóvel utilizado pela dupla era roubado. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte).


Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 15/08/2025 11:35 / atualizado em 15/08/2025 11:59
