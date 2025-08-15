Confronto com PM termina com dois mortos e apreensão de drogas em Ceilândia

Um confronto entre policiais militares e homens suspeitos de praticar assaltos em comunidade próxima a DF-180 terminou na morte de dois investigados na noite desta quinta-feira (14). Tudo começou por volta das 23h30, após a corporação receber informações de assaltos e movimentações de veículos suspeitos na região.

Com a intensificação do policiamento, foram realizadas abordagens a veículos e pessoas. Em uma das estradas de chão, foi avistado um automóvel que, ao notar a presença da viatura, acelerou de forma brusca. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), sinais luminosos e sonoros foram acionados para indicar a ordem de parada, mas o motorista desobedeceu e percorreu alguns metros antes de parar.

De acordo com a PM, quando a equipe iniciou o desembarque, os ocupantes desceram rapidamente do veículo e efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram. Na aproximação, constatou-se que os dois homens ainda apresentavam sinais vitais. Eles foram encaminhados ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiram.

Durante a revista no veículo, foram encontrados cinco tabletes de maconha, um revólver calibre .38 com três munições deflagradas e três intactas, e um revólver calibre .357 com três munições deflagradas e uma intacta. Também foi identificado que o automóvel utilizado pela dupla era roubado. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte).



