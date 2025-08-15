Polícia identifica mulher encontrada enterrada em mata do Areal

A Polícia Civil do DF identificou a mulher encontrada enterrada em uma área de mata do Areal. Trata-se de Ingrid Michelli Ciqueira, 38 anos, pessoa em situação de rua.

A vítima foi encontrada na manhã dessa quinta-feira (14/8), após uma força-tarefa de buscas por parte da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. De acordo com o CBMDF, cães farejadores localizaram o cadáver.

O local onde o corpo de Ingrid estava é conhecido como Curral, uma área de difícil acesso e com intensa movimentação de moradores de rua, usuários de drogas e traficantes. A reportagem esteve na área, que dispõe de pouca luminosidade e venda escancarada de entorpecentes.

O caso é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).