Presos do CPP que renderam família e roubaram joias são alvos de operação

Seis detentos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) são alvos de mandados de busca e apreensão por um roubo ocorrido em 16 de maio na região da Fercal. Na ocasião, três deles aproveitaram do benefício do trabalho externo para invadir uma casa, render a família e levar joias.

A operação ocorre na manhã desta sexta-feira (15/8) e é coordenada pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II). A investigação revelou que os detentos receberam informações privilegiadas das vítimas para cometer o assalto. Um deles tinha proximidade com a família dos moradores e repassou aos comparsas os detalhes sobre a rotina e os hábitos dos alvos.

O crime

Encapuzados e armados, o bando arrombou uma porta de vidro da casa e anunciou o assalto à família que residia no imóvel. Em seguida, trancaram as quatro vítimas — entre elas, duas crianças — no banheiro e subtraíram joias, aparelhos eletrônicos e outros pertences.

Após o crime, fugiram em um Fiat Siena azul, posteriormente localizado e apreendido no estacionamento do CPP. Os suspeitos foram interrogados na delegacia e retornarão ao sistema prisional onde, além de responder por esse novo crime, terão os regimes de pena regredido para o fechado.