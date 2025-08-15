Discussão por criança termina em facada; suspeito é preso em Taguatinga

Câmeras mostraram ação do homem no ataque ao cliente de distibuidora - (crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) cumpriram, nesta sexta-feira (15/8), mandado de prisão preventiva contra um homem de 43 anos, acusado de tentativa de homicídio ocorrida em 2 de agosto na QNM 36, em Taguatinga.

Segundo o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP, a vítima discutiu com a ex-mulher do autor em uma distribuidora de bebidas. O motivo seria por causa da presença de uma criança no local à noite. Durante a confusão, a mulher teria chamado o pai da criança, que desferiu uma facada na barriga da vítima.

A vítima foi levada ao hospital, passou por cirurgia e permanece com quadro de saúde estabilizado. O suspeito foi identificado e preso preventivamente.