Menina de 17 anos é flagrada levando 12kg de skunk em ônibus de viagem

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao ser flagrada trasportando mais de 12kg de skunk. A droga estava dividida em duas malas, em um ônibus que seguia de Brasília para o Nordeste.
A abordagem ocorreu na BR-020, em Planaltina, em frente à Unidade Operacional da PRF. A inspeção no compartimento de bagagens contou com o apoio de cães farejadores, como parte de uma atividade prática do curso de faro do Canil Central da PRF.
O cão K9 Black indicou a presença da maconha nas malas da adolescente. Dentro delas, os policiais encontraram tabletes de skank, totalizando aproximadamente 12,6kg. A jovem declarou que levava a droga para a região Nordeste e que receberia R$ 3 mil pelo transporte.
A adolescente foi encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).