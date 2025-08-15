Menina de 17 anos é flagrada levando 12kg de skunk em ônibus de viagem

O cão K9 Black indicou a presença da maconhan nas malas da adolescente. - (crédito: PRF)

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao ser flagrada trasportando mais de 12kg de skunk. A droga estava dividida em duas malas, em um ônibus que seguia de Brasília para o Nordeste.

A abordagem ocorreu na BR-020, em Planaltina, em frente à Unidade Operacional da PRF. A inspeção no compartimento de bagagens contou com o apoio de cães farejadores, como parte de uma atividade prática do curso de faro do Canil Central da PRF.

O cão K9 Black indicou a presença da maconha nas malas da adolescente. Dentro delas, os policiais encontraram tabletes de skank, totalizando aproximadamente 12,6kg. A jovem declarou que levava a droga para a região Nordeste e que receberia R$ 3 mil pelo transporte.

A adolescente foi encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).