DF tem previsão de calor à tarde e umidade em queda

O Distrito Federal terá mais um dia de grande variação de temperatura nesta segunda-feira (18/8). Os termômetros marcaram mínima de 11°C nas primeiras horas da manhã, enquanto a máxima pode chegar a 30ºC durante a tarde, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A umidade relativa do ar, que começa o dia em torno de 80%, cai ao longo das horas mais quentes e pode atingir 20% no período da tarde. O índice é considerado de atenção pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que alerta para riscos à saúde em função do tempo seco.

Para enfrentar o tempo seco, é recomendado atenção aos cuidados com a saúde, como beber bastante água, evitar atividades físicas sob o sol forte, utilizar protetor solar e, sempre que possível, umidificar os ambientes. O tempo seco, com poucas nuvens e muito sol, deve persistir nos próximos dias, característico do inverno brasiliense.