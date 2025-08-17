InícioCidades DF
Previsão do tempo

Domingo em Brasília será de tempo seco e com temperaturas amenas

As temperaturas em Brasília variam entre 15ºC e 28ºC durante o dia, com umidade de 60% no início da manhã e 25% durante a tarde

02/04/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Calor em Brasília. Foto em Planaltina. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
O domingo (17/8) em Brasília será de tempo estável, com céu claro e sem nuvens durante todo o dia. A temperatura mínima registrada deve ser de 15°C nas primeiras horas da manhã, enquanto a máxima pode atingir os 28°C no período da tarde, mantendo a sensação de clima ameno e seco na capital.

A umidade relativa do ar apresenta variação significativa: pode alcançar 60% no início da manhã, mas tende a cair para 25% nas horas mais quentes, aumentando a sensação de ressecamento. Por isso, é importante manter cuidados com a hidratação, evitar períodos longos de exposição ao Sol e redobrar a atenção em atividades físicas ao ar livre.

Os ventos sopram de leste-sudeste, com intensidade fraca a moderada e ocorrência de rajadas ocasionais. Esse comportamento contribui para reforçar a estabilidade do tempo, favorecendo um sábado ensolarado e ideal para compromissos externos, embora o clima seco exija atenção especial à saúde e ao bem-estar.

Giovanna Kunz

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 17/08/2025 10:13
