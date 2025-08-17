Domingo em Brasília será de tempo seco e com temperaturas amenas

O domingo (17/8) em Brasília será de tempo estável, com céu claro e sem nuvens durante todo o dia. A temperatura mínima registrada deve ser de 15°C nas primeiras horas da manhã, enquanto a máxima pode atingir os 28°C no período da tarde, mantendo a sensação de clima ameno e seco na capital.

A umidade relativa do ar apresenta variação significativa: pode alcançar 60% no início da manhã, mas tende a cair para 25% nas horas mais quentes, aumentando a sensação de ressecamento. Por isso, é importante manter cuidados com a hidratação, evitar períodos longos de exposição ao Sol e redobrar a atenção em atividades físicas ao ar livre.

Os ventos sopram de leste-sudeste, com intensidade fraca a moderada e ocorrência de rajadas ocasionais. Esse comportamento contribui para reforçar a estabilidade do tempo, favorecendo um sábado ensolarado e ideal para compromissos externos, embora o clima seco exija atenção especial à saúde e ao bem-estar.