Seminário aborda Primeira Infância no Distrito Federal

Integrando a programação do Mês da Primeira Infância, o Seminário Cidade e Natureza: Teoria e Prática na Primeira Infância tem início nesta segunda-feira (18/8), na Sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O evento, das 9h às 17h, irá abordar temas essenciais para o desenvolvimento infantil, como a restrição do contato das crianças com a natureza e ambientes externos, mobilidade, território e políticas públicas voltadas à infância no Distrito Federal.

O evento é gratuito. Não há necessidade de inscrição prévia e possui organização do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios(TJDFT).

Mês da Primeira infância

Também conhecida como Agosto Verde, a campanha Mês da Primeira Infância é dedicada à conscientização sobre a importância do desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida, chamada de primeira infância — período compreendido desde o nascimento até os seis anos de idade da criança —.

A Lei n° 13.257,de 2016 instituiu o Marco Legal da Primeira Infância, onde estabeleceu diretrizes para a atenção integral às crianças durante os primeiros anos de vida.