Morre aos 83 anos Antônio Duarte, fundador da ABS Brasília e referência da enogastronomia

A enogastronomia se despediu, neste domingo (17/8), de Antônio Duarte, fundador da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS) de Brasília e mestre dos vinhos. Professor de gastronomia do IESB (Instituto de Educação Superior de Brasília) por quase duas décadas, Duarte formou centenas de alunos nas disciplinas Serviço de Bebidas e Harmonização. Após uma série de intervenções hospitalares decorrentes de um câncer de pulmão e problemas no coração, o sommelier morreu aos 83 anos, no Hospital Brasília do Lago Sul.

Descrito como um visionário por Flávio Vieira, ex-aluno e amigo de longa data, Duarte atuava na área das bebidas desde a pré-adolescência, quando o pai — português e dono de botequim — o colocou para trabalhar no balcão. Foi ao servir bebidas aos clientes que a curiosidade pela enogastronomia de Duarte foi despertada.

Como professor, Vieira detalha que o sommelier acreditava que os alunos poderiam melhorar todos os dias ao aperfeiçoar as práticas. “Não parou de trabalhar nenhum dia. Seu sonho era passar os ensinamentos. Estudou até o último dia de vida e não se entregava para a doença”, lembra o amigo. “Plantou uma semente em cada um dos alunos, que aprenderam a sempre evoluir na área.”

A dedicação de Duarte era, para Vieira, o que mais o destacava entre os profissionais da harmonização. Amante dos charutos, bebidas e boas comidas, o professor trabalhou no Banco Nacional por 28 anos — chegando ao cargo de vice-presidente.

Leia também: Jantares caseiros para harmonizar com vinho

A figura reverenciada na área dos vinhos surpreendia os amigos com as mais diversas harmonizações. Apaixonado pelo vinho português do Porto, convenceu Vieira de que a bebida poderia ser apreciada durante a refeição com diferentes pratos. “De 16 rótulos do Vinho do Porto, harmonizou 14. Nunca tinha visto isso”, conta.

Segundo o ex-aluno, Duarte escrevia um livro de mais de 400 páginas, que ficou inacabado. “Me pediu para terminar A Bíblia do Sommelier, mas não tive condição. É muito profundo”, lamenta. “Ele era capaz de harmonizar até água.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Duarte também integrou entidades como a Associação Brasileira de Sommeliers do Rio de Janeiro (ABS-RJ) e o Clube do Whisky do Rio de Janeiro. Em 2001, inaugurou a ABS Brasília — que recebeu mais de 5 mil estudantes até 2018 — e idealizou o Curso de Sommelier Profissional da entidade. Também comandou a formação enogastronômica da Upis (União Pioneira de Integração Social).

O velório de Antônio Duarte está marcado para terça-feira (19/8), as 9h, no cemitério Campo da Esperança.

