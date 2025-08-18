InícioCidades DF
PESCA ILEGAL

Policia ambiental flagra pesca ilegal no Lago Paranoá e apreende redes e peixes

Ação na Barragem de Queimados resultou na apreensão de 230 metros de rede. Três homens foram detidos pela Polícia Ambiental

230 metros de rede e 78 peixes pescados de forma ilegal são apreendidos por Polícia Militar Ambiental - (crédito: Ana Carolina Alves/CB)
230 metros de rede e 78 peixes pescados de forma ilegal são apreendidos por Polícia Militar Ambiental - (crédito: Ana Carolina Alves/CB)

Foram apreendidas 230 metros de rede de pesca e 78 peixes pescados de forma irregular na Barragem de Queimados, em São Sebastião. Os apetrechos e animais foram encontrados com três homens, que foram detidos e encaminhados à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

A apreensão foi feita na manhã do último domingo (17/8), por meio do Grupamento de Operações no Cerrado da Polícia Militar Ambiental (GOC/BPMA). 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A BPMA reforça que o uso de redes e outros instrumentos proibidos de pesca comprometem diretamente a biodiversidade aquática e prejudicam o equilíbrio dos ecossistemas locais.

Saiba Mais

 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/08/2025 11:58 / atualizado em 18/08/2025 12:09
x