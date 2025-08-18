Policia ambiental flagra pesca ilegal no Lago Paranoá e apreende redes e peixes

Foram apreendidas 230 metros de rede de pesca e 78 peixes pescados de forma irregular na Barragem de Queimados, em São Sebastião. Os apetrechos e animais foram encontrados com três homens, que foram detidos e encaminhados à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).
A apreensão foi feita na manhã do último domingo (17/8), por meio do Grupamento de Operações no Cerrado da Polícia Militar Ambiental (GOC/BPMA).
A BPMA reforça que o uso de redes e outros instrumentos proibidos de pesca comprometem diretamente a biodiversidade aquática e prejudicam o equilíbrio dos ecossistemas locais.
postado em 18/08/2025 11:58 / atualizado em 18/08/2025 12:09