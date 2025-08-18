Mulher morre após cair em parada de ônibus em Samambaia

Uma mulher de 55 anos morreu após sofrer uma queda em uma parada de ônibus na QR 125 Conjunto 06, em Samambaia Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na tarde de domingo (17/8) e enviou três viaturas de socorro e uma aeronave ao local.

Informações preliminares indicam que o acidente ocorreu após a mulher desembarcar de um ônibus da empresa Urbi. Ela bateu a cabeça e ficou desacordada até a chegada do CBMDF. De acordo com os bombeiros, a vítima estava em parada cardiorrespiratória e apresentava fratura exposta em uma das pernas. As equipes fizeram as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) por 27 minutos, mas a mulher não resistiu e teve o óbito confirmado pelas equipes do local.

A ocorrência foi registrada na 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) e é tratada como acidente de trânsito com vítima fatal, podendo enquadrar-se como homicídio culposo em investigação.