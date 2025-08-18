InícioCidades DF
ACIDENTE

Mulher morre após cair em parada de ônibus em Samambaia

Acidente ocorreu após a mulher desembarcar de um ônibus em Samambaia, se desequilibrar, bater a cabeça e ficar desacordada

25/01/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Aumento de veículos no DF. Parada de ônibus no Sudoeste. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
25/01/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Aumento de veículos no DF. Parada de ônibus no Sudoeste. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Uma mulher de 55 anos morreu após sofrer uma queda em uma parada de ônibus na QR 125 Conjunto 06, em Samambaia Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na tarde de domingo (17/8) e enviou três viaturas de socorro e uma aeronave ao local.

Informações preliminares indicam que o acidente ocorreu após a mulher desembarcar de um ônibus da empresa Urbi. Ela bateu a cabeça e ficou desacordada até a chegada do CBMDF. De acordo com os bombeiros, a vítima estava em parada cardiorrespiratória e apresentava fratura exposta em uma das pernas. As equipes fizeram as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) por 27 minutos, mas a mulher não resistiu e teve o óbito confirmado pelas equipes do local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ocorrência foi registrada na 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) e é tratada como acidente de trânsito com vítima fatal, podendo enquadrar-se como homicídio culposo em investigação.

Saiba Mais

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 18/08/2025 12:20
x