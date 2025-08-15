Corpo de Bombeiros do DF publica edital de novo concurso

CB Correio Braziliense

O certame busca preencher vagas para diversos cargos e especialidades - (crédito: Minervino Júnior/CB)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) publicou, nesta sexta-feira (15/8), o edital do concurso público para seleção e ingresso de candidatos na corporação. As inscrições vão de 17 de setembro a 13 de outubro.

Leia também: Ministério Público de SP abre inscrições; saiba como se inscrever

O certame busca preencher vagas para diversos cargos e especialidades, com salários de até R$ 15 mil. O concurso será conduzido pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

O comandante geral do CBMDF, coronel Moisés Alves Barcelos, declara que o edital consolida o esforço institucional em selecionar os candidatos que melhor se adequam ao perfil exigido pela instituição.

Leia também: CNU: Ministério do Desenvolvimento está autorizado a nomear 42 analistas

“Após 9 anos do último edital de ingresso para nossa corporação, estamos preparados para dar início a um novo ciclo de formação de Bombeiros Militares e para servir a população do Distrito Federal cada dia melhor”, afirma.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As provas serão aplicadas entre os dias 22 e 30 de novembro. Entre os cargos divulgados, estão de oficial combatente, soldado e oficial médico. Confira o edital completo na página 8 da edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal.