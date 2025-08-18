Homem é preso após ser encontrado deitado com menina de 13 anos - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem, de 25 anos, foi preso por estupro de vulnerável após ser encontrado deitado com uma menina de 13 anos, parcialmente despida, em Samambaia. Inicialmente, o cumprimento do mandado de busca e apreensão era referente a uma investigação sobre uma tentativa de homicídio ocorrida em novembro de 2024, na qual o suspeito é suspeito de participar. A operação tinha como objetivo a coleta de provas relacionadas ao caso.

Durante a ação, feita em uma casa na QR 506, em Samambaia, os policiais surpreenderam o investigado dormindo ao lado da menor. No local, também foi encontrada uma porção de maconha. As investigações indicaram que a vítima mantinha relacionamento sexual com o suspeito desde os 12 anos e dormia com frequência na casa dele, principalmente nos fins de semana.

Diante do flagrante, o homem foi autuado imediatamente por estupro de vulnerável. A adolescente passou por exame de corpo de delito, cujo laudo ainda aguarda análise laboratorial. O caso foi registrado pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) e o suspeito permanece na carceragem da Polícia Civil (PCDF).