Viadutos que ameaçavam cair no DF tinham vigas e estrutura de aço rompidos

Os viadutos tinham risco de colapso por conta das vigas e aços rompidos - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

Inspeções realizadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) revelaram que os Viadutos 10 e 11, localizados no retorno entre o Eixo Rodoviário Leste (ERL) e o Eixo Rodoviário Oeste (ERW), apresentavam risco de queda devido ao rompimento de vigas e danos no aço das estruturas. As obras de recuperação estão em andamento e cerca de 30% já foi concluído.

Construídas entre as décadas de 1950 e 1960, as estruturas utilizam o método de caixões perdidos — quando há espaços vazios dentro da estrutura —, sem acesso interno para verificações na época da construção. A gravidade dos problemas foi constatada após a abertura de janelas de inspeção durante os trabalhos iniciados em setembro do ano passado. Diante do risco, a Novacap precisou antecipar o escoramento dos viadutos, o que afetou o tráfego na região.

A recuperação envolve demolição de partes comprometidas, aplicação de argamassa e resina epóxi em fissuras, além da modernização das estruturas para que suportem caminhões de até 45 toneladas — nove a mais do que o limite original. Segundo a Novacap, os serviços são feitos manualmente e em área de difícil acesso, por isso, podem aparentar lentidão, mas buscam evitar vibrações que comprometam ainda mais a segurança.

Para reduzir os impactos no trânsito, foram implantados desvios provisórios nas faixas de gramado lateral, mantendo duas faixas de rolamento em cada sentido, em vez de três. As atividades ocorrem de segunda a sábado, das 7h às 17h.