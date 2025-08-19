Esposa troca de roupa por exigência de Eduardo Costa e faz desabafo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mariana Polastreli impressionou os seguidores ao contar uma situação curiosa que viveu com Eduardo Costa. Segundo a influenciadora, o sertanejo vetou o look que ela havia escolhido para sair na segunda-feira (18/8), e ela acabou precisando trocar de roupa antes de sair de casa.

A história foi contada pela própria Mariana em seus stories no Instagram. Ela revelou que começou o dia vestindo um modelo rodado, mas acabou cedendo à opinião do marido. “Estou pronta para resolver umas coisas. Atrasei porque coloquei um vestido e meu marido fez eu tirar. É mole?”, disse.

Apesar do imprevisto ocasionado pelo marido, ela levou o episódio na esportiva.

“Só porque era um vestido rodadinho. Eu estava me sentindo com 15 anos. Mas ficou bom esse [look] aqui também”, brincou a influenciadora, referindo-se ao novo visual: um cropped sem alças com calça de alfaiataria, escolhido após o "veto" de Eduardo.

Mariana, inclusive, ainda mandou um recado às seguidoras: “Não dá para ter tudo nesta vida. Marido falou, a gente tem que acatar. Aprendam, mulheres. Não me julguem”.