Presidente do União Brasil-DF, Manuel Arruda, celebra criação de nova federação

Manoel Arruda, Celina Leão e Eduardo Pedrosa no evento de lançamento da Federação União Progressista (UPb) - (crédito: Mila Ferreira/CB/D.A Press)

Durante evento de lançamento da Federação União Progressista (UPb), o presidente do partido União Brasil do Distrito Federal, Manoel Arruda, afirmou que os dois partidos vão trabalhar para ampliar a legenda na Câmara Legislativa (CLDF) e no Congresso Nacional em 2026.

“Hoje temos três (deputados distritais). A ideia é eleger entre quatro e cinco em 2026”, disse Manoel Arruda, referindo-se aos deputados Eduardo Pedrosa (União Brasil), Daniel de Castro (Progressistas) e Pepa (Progressistas). “Queremos eleger pelo menos dois deputados federais e a nossa majoritária Celina Leão”, completou.

O presidente da legenda no DF também celebrou a oficialização da parceria entre os dois partidos. Suplente da senadora Damares Alves, Arruda classificou a nova federação como ‘fundamental para o DF’.

“Eu não tenho dúvidas que se cria aqui a oportunidade de um projeto para o país e o DF é muito importante nesse projeto. Nos unimos com o Progressistas em um projeto único, um projeto de melhoria do Distrito Federal”, afirmou Arruda.