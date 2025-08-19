InícioCidades DF
Presidente do União Brasil-DF, Manuel Arruda, celebra criação de nova federação

Na cerimônia de criação da Federação União Progressista (UPb), Manuel Arruda disse que a meta é ampliar a legenda na Câmara Legislativa e no Congresso Nacional e eleger Celina Leão para o Buriti

Manoel Arruda, Celina Leão e Eduardo Pedrosa no evento de lançamento da Federação União Progressista (UPb) - (crédito: Mila Ferreira/CB/D.A Press)
Durante evento de lançamento da Federação União Progressista (UPb), o presidente do partido União Brasil do Distrito Federal, Manoel Arruda, afirmou que os dois partidos vão trabalhar para ampliar a legenda na Câmara Legislativa (CLDF) e no Congresso Nacional em 2026.
“Hoje temos três (deputados distritais). A ideia é eleger entre quatro e cinco em 2026”, disse Manoel Arruda, referindo-se aos deputados Eduardo Pedrosa (União Brasil), Daniel de Castro (Progressistas) e Pepa (Progressistas). “Queremos eleger pelo menos dois deputados federais e a nossa majoritária Celina Leão”, completou.

O presidente da legenda no DF também celebrou a oficialização da parceria entre os dois partidos. Suplente da senadora Damares Alves, Arruda classificou a nova federação como ‘fundamental para o DF’.
“Eu não tenho dúvidas que se cria aqui a oportunidade de um projeto para o país e o DF é muito importante nesse projeto. Nos unimos com o Progressistas em um projeto único, um projeto de melhoria do Distrito Federal”, afirmou Arruda.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 19/08/2025 16:44
