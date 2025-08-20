Tempo continua seco no DF e temperaturas entre 13 °C e 30 °C

DF segue com tempo seco e previsão de temperaturas entre 13 °C e 30 °C - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Distrito Federal permanece sem grandes mudanças no clima nesta semana. As temperaturas mínimas ficaram entre 13 °C e 15 °C nas primeiras horas do dia, enquanto a máxima pode variar de 28 °C a 30 °C, dependendo da localidade.

Segundo o meteorologista Olivio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar esteve entre 70% e 80% na madrugada e no início da manhã. No entanto, ao longo da tarde, os índices devem cair bastante, podendo chegar a cerca de 20% em algumas regiões.

A recomendação é reforçar os cuidados com a saúde, mantendo a hidratação, evitando atividades físicas intensas sob o sol forte e não ateando fogo em terrenos, já que o risco de incêndios permanece elevado na capital.