Treta entre Nicole Bahls e Gracyanne Barbosa no 'Dança' é exposta; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

A disputa no "Dança dos Famosos", exibido no "Domingão com Huck", tem rendido não apenas apresentações marcantes, mas também burburinhos nos bastidores. Nos últimos dias, rumores sobre um possível clima tenso entre Gracyanne Barbosa e Nicole Bahls ganharam força.

A situação ganhou destaque após declarações de Lívia Andrade no "Melhor da Tarde", da Band, nesta terça-feira (19). Sem citar nomes diretamente, a apresentadora sugeriu que há integrantes do elenco que não se dão bem. “A própria pessoa me confirmou a treta”, afirmou, deixando o clima de mistério no ar.

Na sequência, Leo Dias resolveu acabar com o suspense e foi direto ao ponto: “Vamos falar português claro? Gracyanne que não se bica com a Nicole, tá?”, declarou o colunista. A revelação gerou forte repercussão nas redes e nos bastidores do programa.

Durante o debate ao vivo, a comentarista Fernanda Bande não escondeu sua preferência e se posicionou: “Eu estou com a Nicole e não importa. Eu te amo! Amiga, um beijo”.

Com a repercussão crescente, Gracyanne decidiu colocar um ponto final nos boatos. Em entrevista ao portal LeoDias, negou qualquer tipo de atrito com Nicole Bahls. “Somos amigas há anos. De forma alguma. Nicole é maravilhosa”, garantiu, afastando de vez os rumores de rivalidade.