DF e Goiás pedem mais 90 dias sem aumento da passagem de ônibus no Entorno

Os governadores Ronaldo Caiado (GO) e Ibaneis Rocha (DF) solicitaram ao Ministério dos Transportes a prorrogação, por mais 90 dias, da suspensão do reajuste das tarifas de ônibus do Entorno. O pedido foi formalizado em ofício encaminhado nesta quarta-feira (20/8) ao ministro Renan Filho e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Caso a medida não seja renovada, o aumento de 2,91% começa a valer no sábado (23/8), impactando diretamente o bolso de milhares de passageiros do transporte semiurbano.

No documento, os gestores argumentam que a prorrogação é necessária para evitar prejuízos a trabalhadores que dependem diariamente do deslocamento entre municípios goianos e o Distrito Federal. Caiado ressaltou que a economia regional está fortemente ligada ao movimento pendular da população que reside no Entorno e atua em Brasília.

O ofício também reforça que Goiás e o Governo do DF já apresentaram ao Ministério a minuta de criação do Consórcio Interfederativo da Região Metropolitana do Entorno (Cirme), que pretende estabelecer uma gestão compartilhada do transporte, atualmente sob responsabilidade exclusiva da União. “Goiás defende essa proposta desde 2019”, destacou o governador de Goiás.

Segundo Caiado, os governos locais aguardam posicionamento da União sobre a formalização do consórcio. “É fundamental ter mais prazo para concluir as negociações e não penalizar a população com o aumento da tarifa nesse momento”, afirmou.

Valores

Com o reajuste de 2,91% previsto para 22 de agosto de 2024, os valores médios ficariam assim:

Águas Lindas–Brasília: de R$ 10,85 para R$ 11,15

de R$ 10,85 para R$ 11,15 Planaltina de Goiás–Plano Piloto: de R$ 11,05 para R$ 11,35

de R$ 11,05 para R$ 11,35 Valparaíso–Brasília: de R$ 8,90 para cerca de R$ 9,15

de R$ 8,90 para cerca de R$ 9,15 Luziânia–Plano Piloto: de R$ 12,15 para R$ 12,50

de R$ 12,15 para R$ 12,50 Santo Antônio do Descoberto–Taguatinga: de R$ 9,65 para aproximadamente R$ 9,95