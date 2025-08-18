Tarifa do Entorno deve aumentar a partir de sábado (23/8)

As amigas Maria Margarida (E) e Rita de Cássia (D) gastam mais de R$ 500 de transporte por mês - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

A vida de quem depende do transporte coletivo para se deslocar entre o Entorno e o Distrito Federal pode ficar mais cara a partir de sábado (23/8). Cerca de 380 mil trabalhadores que fazem o trajeto diariamente podem ser afetados pelo reajuste de 2,91% nas passagens, autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O aumento estava suspenso desde fevereiro, após pressão dos governos do DF e de Goiás.

Na Rodoviária do Plano Piloto, onde as filas longas e o sol forte fazem parte da rotina, a notícia foi recebida com indignação. A diarista Reneide de Souza, 56 anos, moradora de Valparaíso I, gasta R$ 7,70 por viagem. "É um absurdo esse aumento. A gente trabalha em Brasília, paga caro, e nem circular tem onde eu moro", reclamou.

A diarista Reneide de Souza pega quatro conduções por dia (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

O peso no orçamento já é sentido por quem precisa pegar mais de uma condução. As faxineiras Rita de Cássia Silva e Maria Margarida de Paula, que moram em Águas Lindas de Goiás (GO), gastam, juntas, cerca de R$ 32 por dia, apenas com transporte. "São quatro ônibus todo dia, ida e volta. Mais de R$ 500 do salário vai só para isso", lamentaram.

Para o pedreiro José Marques, 54, que sai da Cidade Ocidental (GO) para trabalhar na construção civil no Plano Piloto, a queixa vai além do preço. "Gasto por volta de R$ 130 por mês, mas pago caro para voltar em pé. Venho cansado do trabalho e ainda tem lotação e demora", relatou.

José Marques reclama dos ônibus caros e em péssimas condições (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

Impasse

Em fevereiro, o reajuste havia sido suspenso por seis meses, prazo para que fosse implementado o Consórcio Interfederativo DF-Goiás-União, anunciado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) e pelo governador em exercício Daniel Vilela (MDB). A proposta era subsidiar tarifas e criar uma gestão integrada para melhorar a qualidade do transporte, afirma a Secretaria de Estado do Entorno do DF.

O secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves, reforça que a situação depende de decisão federal. "Concluímos o protocolo de intenções e a lei de criação do consórcio, mas estamos aguardando a União. Quando a tarifa aumenta, aumenta o vale-transporte, e muitos trabalhadores podem perder o emprego. Por isso, estamos tentando dialogar com a ANTT para tentar concluir a questão do consórcio", ressaltou.

Em nota, a ANTT afirmou que a suspensão do aumento atendeu ao pedido do Ministério dos Transportes. Quanto ao prazo do reajuste da tarifa, a agência ressaltou que o tema está em avaliação. "A ANTT informa que o tema está em avaliação pela Diretoria Colegiada e o prazo vai até 23 de agosto de 2025", informou.

O governo de Goiás se manifestou contra o reajuste. Segundo nota, o impacto é "significativo e desigual", já que encarece o custo direto para os usuários e pode desestimular a contratação de trabalhadores residentes no estado. "O aumento não deve ser aplicado até que se conclua a negociação do Consórcio Interfederativo DF-Goiás-União, justamente para criar um modelo mais justo de gestão, qualidade e subsídio tarifário. O governo entende que o reajuste agrava um serviço já precário e amplia desigualdades sociais", avaliou.

O subsecretário de políticas para cidades e transporte da SGG, Miguel Angelo Pricinote, e o secretário do Entorno do DF, Pábio Mossoró, reforçam a cobrança à União. "Em fevereiro, o governador em exercício, Daniel Vilela, ao lado do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciaram a intenção de criar o Consórcio Interfederativo para gestão do transporte semiurbano do Entorno. Na mesma ocasião, o governo de Goiás comunicou a decisão oficialmente ao Ministério dos Transportes, por meio do Grupo de Trabalho instituído para o tema."

Os governos do DF e de Goiás ressaltam que, até o momento, não houve resposta da União. Com isso, afirmam terem tomado medidas. "Diante da ausência de encaminhamentos, em julho o governo de Goiás protocolou novo ofício, desta vez à Casa Civil da Presidência da República. Até agora, não houve manifestação formal do governo federal sobre a adesão da União ao consórcio", afirmaram.

Procurada pela reportagem, a Casa Civil informou que não irá se manifestar sobre o assunto.

Novos valores

Segundo a Secretaria de Estado do Entorno do DF, com o reajuste de 2,91%, a estimativa é de que as 5 principais linhas passem a custar os seguintes valores:

Águas Lindas–Brasília: de R$ 10,85 para R$ 11,15

Planaltina de Goiás–Plano Piloto: de R$ 11,05 para R$ 11,35

Valparaíso–Brasília: de R$ 8,90 para cerca de R$ 9,15

Luziânia–Plano Piloto: de R$ 12,15 para R$ 12,50

Santo Antônio do Descoberto–Taguatinga: de R$ 9,65 para aproximadamente R$ 9,95

Os números são estimativas com base nos percentuais da ANTT e podem variar conforme a linha.

Saiba Mais Cidades DF Carro que pegou fogo na garagem do STJ pertence à ministra Isabel Galotti

Carro que pegou fogo na garagem do STJ pertence à ministra Isabel Galotti Cidades DF Menina de 1 ano fica em estado grave ao se afogar em balde, na Estrutural

Menina de 1 ano fica em estado grave ao se afogar em balde, na Estrutural Cidades DF Vídeo: homem invade shopping de Águas Claras e ataca funcionária a socos







