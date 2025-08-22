Ar seco de deserto: DF terá fim de semana de calor intenso e baixa umidade

O Distrito Federal terá um fim de semana marcado por calor intenso e ar extremamente seco. As temperaturas variam entre mínimas de 12 °C nas primeiras horas do dia e máximas que podem alcançar 31 °C a 32 °C durante as tardes, segundo o meteorologista Olivio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A umidade relativa do ar, que costuma ser mais alta no início da manhã, já se apresenta baixa: em torno de 50% a 55% nas primeiras horas do dia, podendo despencar para 15% no período da tarde. Isso significa que praticamente todo o dia será vivido com índices próximos ao limite considerado crítico, e abaixo dos índices verificados em áreas de deserto, que ficam em torno de 30%.

Diante desse cenário, a orientação do profissional é reforçar os cuidados: ingerir bastante líquido, evitar atividades físicas sob sol forte entre 10h e 16h, aplicar protetor solar e não atear fogo em terrenos ou lixo, já que o risco de incêndios é altíssimo. "Uma dia para melhorar a umidade do ambiente, é usar umidificadores ou, de forma caseira, colocar toalhas molhadas ou bacias de água nos quartos durante a noite", destacou Olívio.