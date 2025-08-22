Você ouviu vários sem saber: Dublador de Wolverine deu voz a muitos personagens

E a lista de dublagens é de espantar, tamanha a quantidade de personagens famosos que receberam a sua voz. Um dos principais é Wolverine, super-herói da Marvel que tem filmes próprios e faz parte do universo dos 'X-Men'.
Outro importante personagem da Marvel que ele dublou foi Odin, da saga de Thor, que aparece em várias histórias da Marvel: Hulk, Homem-Aranha, Vingadores.
Outro personagem que Bardavid dublou foi o vilão Esqueleto, mestre do mal do planeta Etérnia, no desenho 'He-Man', da DC Comics, maior concorrente da Marvel.
Bardavid também deu voz a Jor-El, personagem de 'Super-Homem', da DC Comics. Ele é um cientista do planeta Krypton, antes da sua destruição, vivido, entre outros artistas, pelo genial Marlon Brando.
Bardavid também fez dublagem em filme de terror. É dele a voz ameaçadora de Freddy Krueger, serial killer sobrenatural na série de filmes 'A Hora do Pesadelo'.
Isaac Bardavid também dublou Obi Wan Kenobi na saga 'Star Wars', que agora pertence à Disney.
Ele também deu vida ao personagem Tigrão, da série 'Ursinho Pooh', outra que também é da Disney.
Isaac atuou na franquia 'Shrek', assinando as falas do Rei Harold, pai da Princesa Fiona, em três filmes.
O capitão Haddock, da série 'As aventuras de Tintim', também tinha a voz de Isaac Bardavid.
Um grande personagem que ele dublou fora do universo americano foi o Dr Eggman, antagonista de 'Sonic', da japonesa Sega. Ele também é conhecido como Robtnik.
O Chapeleiro Maluco, personagem de 'Alice no País das Maravilhas', também recebeu a voz de Bardavid.
Robert Baratheon, um ex-guerreiro que virou rei na série 'Game of Thrones', também foi dublado por Isaac Bardavid.
Reader, em 'Pinguins do Papai', também foi dublado por Isaac. O filme americano é de 2011, estrelado por Jim Carrey.
Outro grande trabalho do ator foi dublar o Tio Fester Addams, nos filmes 'A Família Addams' (1991) e 'A Família Addams 2', em 1993.
Como ator diante da câmera ,Isaac Bardavid fez importantes personagens em novelas, filmes e seriados. Para muitos, o mais marcante foi Felisberto, na novela 'O Cravo e a Rosa', em 2000.
Seu primeiro trabalho em TV foi na novela 'O Porto dos Sete destinos', entre 1965 e 1966, na extinta TV Rio. Na foto, ele em 'Escrava Isaura' (1976), em que interpretou o malvado José Francisco.
Entre os anos 1970 e 1971, ele interpretou o Beato Zacarias na novela 'Irmãos Coragem'. A obra é considerada o primeiro grande sucesso da Rede Globo.
Seu último papel em novela foi em 'Totalmente Demais', quando interpretou o Sheik Ibrahim Alfaray, na Rede Globo.
Em série, seu último trabalho foi em 'Carcereiros', também da Globo, que teve teve três temporadas entre 2017 e 2021.