InícioCidades DF
ACIDENTE DE TRÂNSITO

"Entro em crise de choro", diz mulher que sobreviveu a acidente com BMW

Elayne Teotônio, uma das sobreviventes do acidente que matou Maria Eduarda Pinheiro, 21 anos, relatou em vídeo nas redes sociais como tudo aconteceu

Jovem envolvida em acidente na BR-020 fala sobre momento da tragédia - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Jovem envolvida em acidente na BR-020 fala sobre momento da tragédia - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Em vídeo publicado nas redes sociais, Elayne Teotônio contou que foi a primeira a receber alta do hospital após o acidente que matou Maria Eduarda Pinheiro, 21 anos, e deixou o motorista Flávio Viana, 23, em estado gravíssimo. “De todo o pessoal que estava no carro comigo, eu fui a que fiquei melhor mas estou com a boca muito machucada. Machuquei o maxilar e o braço também”, disse.

 

Jovem envolvida em acidente na BR-020 mostra machucados
Jovem envolvida em acidente na BR-020 mostra machucados (foto: Reprodução/Redes sociais)

Elayne afirmou que usava cinto de segurança no banco da frente e, por isso, teve apenas ferimentos leves. "Quando eu vi que ele tentou desviar do carro e ia bater no acostamento, eu soltei na hora 'segura que vai capotar'. Aí o carro capotou cinco vezes. Meu Deus, foi horrível, horrível, horrível”, desabafou. 

Veja o vídeo:

 

 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira (21/8), na descida do Colorado, e também deixou feridas Grazielly Mendes, 20 anos, e Letícia, 19. Segundo informações da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), responsável pelo caso, o condutor, Flávio Viana, 23, segue em estado grave. A corporação também afirmou que vai tentar ouvir o depoimento das demais passageiras ainda nesta sexta-feira (22/8).

Saiba Mais

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 22/08/2025 12:17
x