"Entro em crise de choro", diz mulher que sobreviveu a acidente com BMW

Jovem envolvida em acidente na BR-020 fala sobre momento da tragédia - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Em vídeo publicado nas redes sociais, Elayne Teotônio contou que foi a primeira a receber alta do hospital após o acidente que matou Maria Eduarda Pinheiro, 21 anos, e deixou o motorista Flávio Viana, 23, em estado gravíssimo. “De todo o pessoal que estava no carro comigo, eu fui a que fiquei melhor mas estou com a boca muito machucada. Machuquei o maxilar e o braço também”, disse.

Jovem envolvida em acidente na BR-020 mostra machucados (foto: Reprodução/Redes sociais)

Elayne afirmou que usava cinto de segurança no banco da frente e, por isso, teve apenas ferimentos leves. "Quando eu vi que ele tentou desviar do carro e ia bater no acostamento, eu soltei na hora 'segura que vai capotar'. Aí o carro capotou cinco vezes. Meu Deus, foi horrível, horrível, horrível”, desabafou.

Veja o vídeo:

O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira (21/8), na descida do Colorado, e também deixou feridas Grazielly Mendes, 20 anos, e Letícia, 19. Segundo informações da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), responsável pelo caso, o condutor, Flávio Viana, 23, segue em estado grave. A corporação também afirmou que vai tentar ouvir o depoimento das demais passageiras ainda nesta sexta-feira (22/8).