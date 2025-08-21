Grave acidente deixa seis pessoas feridas na EPIA, descida do Colorado

Um grave acidente deixou seis pessoas feridas na DF-003 (Epia), na descida do Colorado, chegando próximo ao Taquari. O veículo era ocupado por cinco mulheres e um homem. Uma das mulheres está sendo reanimada pelos bombeiros. O estado de saúde do rapaz, também é grave, segundo informações preliminares da equipe de socorro.
Três vítimas, todas mulheres, foram levadas para o Hospital Regional de Sobradinho, e outra para a unidade de saúde do Paranoá. O homem, que dirigia o carro, foi transferido em estado grave para o Hospital de Base no helicóptero do Corpo dos Bombeiros.
Uma mulher morreu no local do sinistro de trânsito.
Veja vídeo do local do acidente:
Uma testemunha relatou à equipe do Correio que o motorista foi fechado por um Jeep, perdeu o controle e saiu capotando. O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 9h30, na marginal da BR-020, que está interditada para o resgate.
