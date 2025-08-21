InícioCidades DF
Sinistro de Trânsito

Grave acidente deixa seis pessoas feridas na EPIA, descida do Colorado

Motorista perdeu o controle e capotou o carro na BR-020, descida para o Colorado. Ao menos seis pessoas ficaram feridas

Capotagem na BR-020, descida do Colorado, deixa seis feridos - (crédito: Ed Aves/CB/D.A Pres)
Capotagem na BR-020, descida do Colorado, deixa seis feridos - (crédito: Ed Aves/CB/D.A Pres)

Um grave acidente deixou seis pessoas feridas na DF-003 (Epia), na descida do Colorado, chegando próximo ao Taquari. O veículo era ocupado por cinco mulheres e um homem. Uma das mulheres está sendo reanimada pelos bombeiros. O estado de saúde do rapaz, também é grave, segundo informações preliminares da equipe de socorro. 

Três vítimas, todas mulheres, foram levadas para o Hospital Regional de Sobradinho, e outra para a unidade de saúde do Paranoá. O homem, que dirigia o carro, foi transferido em estado grave para o Hospital de Base no helicóptero do Corpo dos Bombeiros. 

Uma mulher morreu no local do sinistro de trânsito. 

Veja vídeo do local do acidente:

 

Uma testemunha relatou à equipe do Correio que o motorista foi fechado por um Jeep, perdeu o controle e saiu capotando. O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 9h30, na marginal da BR-020, que está interditada para o resgate.  

Com informações, Ed Aves.

Por Adriana Bernardes
postado em 21/08/2025 09:50 / atualizado em 21/08/2025 15:19
