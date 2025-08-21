Um grave acidente deixou seis pessoas feridas na DF-003 (Epia), na descida do Colorado, chegando próximo ao Taquari. O veículo era ocupado por cinco mulheres e um homem. Uma das mulheres está sendo reanimada pelos bombeiros. O estado de saúde do rapaz, também é grave, segundo informações preliminares da equipe de socorro.

Três vítimas, todas mulheres, foram levadas para o Hospital Regional de Sobradinho, e outra para a unidade de saúde do Paranoá. O homem, que dirigia o carro, foi transferido em estado grave para o Hospital de Base no helicóptero do Corpo dos Bombeiros.

Uma mulher morreu no local do sinistro de trânsito.

Veja vídeo do local do acidente:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Uma testemunha relatou à equipe do Correio que o motorista foi fechado por um Jeep, perdeu o controle e saiu capotando. O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 9h30, na marginal da BR-020, que está interditada para o resgate.

Com informações, Ed Aves.

Saiba Mais Cidades DF Passageira de veículo que capotou na BR-020 morreu

Passageira de veículo que capotou na BR-020 morreu Cidades DF Grave acidente deixa seis pessoas feridas na EPIA, descida do Colorado

Grave acidente deixa seis pessoas feridas na EPIA, descida do Colorado Cidades DF Idoso é esfaqueado em casa após discussão em Águas Lindas (GO); vídeo



