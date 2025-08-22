InícioCidades DF
AGRESSÃO

Vídeo: Homem atira no chão e agride pessoa em situação de rua na Asa Norte

No vídeo, é possível ver o motorista parar e descer do carro com uma arma na mão. Logo depois, ele dá um chute no peito do homem

Homem atira no chão e discute com pessoa em situação de rua na Asa Norte - (crédito: Material cedido ao Correio)
Um homem foi filmado por câmeras de segurança atirando contra o chão e agredindo uma pessoa em situação de rua. O caso ocorreu na quadra 411 da Asa Norte, na manhã da última quinta-feira (21/8). No vídeo, é possível ver o motorista parar e descer do carro com uma arma na mão. Logo depois, dá um chute no peito do homem. Os dois seguem discutindo, o homem atira no chão e, depois de um tempo, entra no carro e vai embora. 

Veja o vídeo:

 

A Polícia Militar (PMDF) informou que recebeu o vídeo por meio da Rede de Vizinhos Protegidos da Asa Norte. Segundo a corporação, uma equipe foi deslocada ao local, porém nenhum dos dois homens foi encontrado. 

Saiba Mais

Por Ana Carolina Alves*
postado em 22/08/2025 12:13
