Vídeo: Homem atira no chão e agride pessoa em situação de rua na Asa Norte

Homem atira no chão e discute com pessoa em situação de rua na Asa Norte - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem foi filmado por câmeras de segurança atirando contra o chão e agredindo uma pessoa em situação de rua. O caso ocorreu na quadra 411 da Asa Norte, na manhã da última quinta-feira (21/8). No vídeo, é possível ver o motorista parar e descer do carro com uma arma na mão. Logo depois, dá um chute no peito do homem. Os dois seguem discutindo, o homem atira no chão e, depois de um tempo, entra no carro e vai embora.

Veja o vídeo:

A Polícia Militar (PMDF) informou que recebeu o vídeo por meio da Rede de Vizinhos Protegidos da Asa Norte. Segundo a corporação, uma equipe foi deslocada ao local, porém nenhum dos dois homens foi encontrado.

