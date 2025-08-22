PMDF apreende R$ 1 milhão em drogas e prende dois homens

Foram apreendidas 34,5 peças de "supermaconha", sete porções de skunk, balanças de precisão e outros materiais usados no tráfico - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu cerca de R$ 1 milhão em drogas e prendeu dois homens durante uma operação no Recanto das Emas. Conforme a corporação, foram recolhidas 34,5 peças de “super maconha”, sete porções de skunk, balanças de precisão e outros materiais usados no tráfico.

Os suspeitos, que já possuíam antecedentes por roubo, tráfico e porte ilegal de arma de fogo, foram encaminhados à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), responsável pelo caso.

A ação ocorreu por volta das 21h30 da última quinta-feira (21/8), na Quadra 204, e contou com a participação das equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP) do Recanto das Emas e da Estrutural, além do Regimento de Polícia Montada (Cavalaria).

