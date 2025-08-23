InícioCidades DF
OBITUÁRIO

Obituário: 34 funerais no DF e Entorno neste sábado; veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 23 de agosto de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (23/8):

Campo da Esperança

  • Claudio Hernani Sardinha Tavares, 69 anos
  • Diva Faria de Abreu, 10 anos
  • Elita de Oliveira Santos, 95 anos
  • Evandro Luis Macedo, 48 anos
  • Hildalucia Pinto Gama, 61 anos
  • José Pereira do Carmo, 81 anos
  • Kleber Dione Alves Pereira, 46 anos
  • Lais Baptist, 10 anos
  • Laura Sales dos Santos, 97 anos
  • Luciane da Motta Cavalli, 79 anos
  • Luis Carlos Cavalcanti de Albuquerque, 80 anos
  • Margarete de Oliveira Mendes Jeronimo, 70 anos
  • Maria Jesuíta Santos, 68 anos
  • Maria Vilany Machado Silva, 82 anos
  • Mauricio José da Costa, 76 anos

Taguatinga

  • Anita Maria da Silva, 61 anos
  • Anivaldo Carvalho da Silva, 65 anos
  • Anna Stein Couto, 98 anos
  • José Inácio Evaristo, 72 anos
  • José Wilson dos Santos, 72 anos
  • Josefa Nair da Costa, 79 anos
  • Lafaete Mariano da Costa, 69 anos
  • Maria Aparecida Borges Leite, 83 anos
  • Maria do Carmo Machado Barbosa, 61 anos
  • Osvaldo Pio Nogueira, 85 anos
  • Roza Rodrigues do Amaral, 85 anos

Gama

  • Jesus Lopes de Souza, 82 anos

Planaltina

  • Fuerstenberg Gomes de Carvalho, 69 anos
  • Maria do Carmo de Almeida, 57 anos

Sobradinho

  • Leonildo Soares Barros, 84 anos

Jardim Metropolitano

  • Maria Costa Ramos Santos, 50 anos
  • Maria Margarida da Silva, 87 anos
  • Renato Lisboa da Silva, 60 anos
  • Benigna Rodrigues da Silva, 77 anos (cremação)
  • Marilene Chrispim Machado, 87 anos  (cremação)

Saiba Mais

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/08/2025 20:35
x