Obituário: 34 funerais no DF e Entorno neste sábado; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (23/8):
Campo da Esperança
- Claudio Hernani Sardinha Tavares, 69 anos
- Diva Faria de Abreu, 10 anos
- Elita de Oliveira Santos, 95 anos
- Evandro Luis Macedo, 48 anos
- Hildalucia Pinto Gama, 61 anos
- José Pereira do Carmo, 81 anos
- Kleber Dione Alves Pereira, 46 anos
- Lais Baptist, 10 anos
- Laura Sales dos Santos, 97 anos
- Luciane da Motta Cavalli, 79 anos
- Luis Carlos Cavalcanti de Albuquerque, 80 anos
- Margarete de Oliveira Mendes Jeronimo, 70 anos
- Maria Jesuíta Santos, 68 anos
- Maria Vilany Machado Silva, 82 anos
- Mauricio José da Costa, 76 anos
Taguatinga
- Anita Maria da Silva, 61 anos
- Anivaldo Carvalho da Silva, 65 anos
- Anna Stein Couto, 98 anos
- José Inácio Evaristo, 72 anos
- José Wilson dos Santos, 72 anos
- Josefa Nair da Costa, 79 anos
- Lafaete Mariano da Costa, 69 anos
- Maria Aparecida Borges Leite, 83 anos
- Maria do Carmo Machado Barbosa, 61 anos
- Osvaldo Pio Nogueira, 85 anos
- Roza Rodrigues do Amaral, 85 anos
Gama
- Jesus Lopes de Souza, 82 anos
Planaltina
- Fuerstenberg Gomes de Carvalho, 69 anos
- Maria do Carmo de Almeida, 57 anos
Sobradinho
- Leonildo Soares Barros, 84 anos
Jardim Metropolitano
- Maria Costa Ramos Santos, 50 anos
- Maria Margarida da Silva, 87 anos
- Renato Lisboa da Silva, 60 anos
- Benigna Rodrigues da Silva, 77 anos (cremação)
- Marilene Chrispim Machado, 87 anos (cremação)
postado em 23/08/2025 20:35