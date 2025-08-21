InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 37 funerais no DF e Entorno nesta quinta; veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 21 de agosto de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (21/8):

Campo da Esperança 

  • Ademir Nepomuceno Barbosa, 89 anos
  • Almir de Souza Lima, 89 anos
  • Berlindo Pereira Mendes, 82 anos
  • Eneás Fernandes Rodrigues, 82 anos
  • Geraldo Ribeiro de Miranda, 85 anos
  • Luzani Mendes Sandes, 63 anos
  • Manoel Rodrigues da Silva Filho, 72 anos
  • Maria Aparecida Sirino Leite, 76 anos
  • Maria de Lourdes Castro Mousinho, 67 anos
  • Maria dos Prazeres Alves da Silva, 64 anos
  • Natália Campos de Oliveira, 31 anos
  • Paulo Felipe Pereira da Silva, 33 anos
  • Pedro Ferreira da Silva, 73 anos

Taguatinga

  • Adinélia Rodrigues Dourado, 76 anos
  • Ana Miranda Figueiredo, 91 anos
  • Elizabeth Silva de Sousa, 23 anos
  • Gabriela Dias Souza, 26 anos
  • Jaime Pinto Brandão, 67 anos
  • Joana Ismar dos Reis dos Santos, 59 anos
  • João Batista de Melo, 58 anos
  • José Felix do Nascimento, 79 anos
  • Maria do Socorro Alves Viana, 89 anos
  • Maria Glória da Silva, 73 anos
  • Maria Vanúsia Matias dos Santos, 53 anos
  • Pedro Luiz Almeida, 78 anos
  • Raimundo Nonato de Araújo, 89 anos
  • Sebastião Silva Gusmão, 72 anos
  • Solange Maria da Silva Araújo, 55 anos
  • Valdir Dias de Miranda, 82 anos

Gama

  • Evilásio Mário Pimentel, 82 anos
  • Kauan Werbenes Bitencourt da Silva, menos de 1 ano
  • Maria Alves da Silva, 80 anos

Brazlândia

  • José Alves Pereira, 75 anos

Sobradinho

  • Euzébio Teodoro de Amorim, 95 anos
  • Kauan Barros de Oliveira, 19 anos
  • Luiz Leandro Ferreira dos Santos, 42 anos

Jardim Metropolitano

  • Edinilce dos Santos Pereira, 63 anos
  • Aldemice Bezerra da Silva, 89 anos
  • Dilka dos Santos Rêgo Timóteo, 51 anos
  • Raimunda Maria dos Santos, 97 anos (cremação)
  • Edna Lory Gütschow Palhas, 91 anos  (cremação)
  • Terezinha Matias Silva, 76 anos (cremação)

