Obituário: 37 funerais no DF e Entorno nesta quinta; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (21/8):
Campo da Esperança
- Ademir Nepomuceno Barbosa, 89 anos
- Almir de Souza Lima, 89 anos
- Berlindo Pereira Mendes, 82 anos
- Eneás Fernandes Rodrigues, 82 anos
- Geraldo Ribeiro de Miranda, 85 anos
- Luzani Mendes Sandes, 63 anos
- Manoel Rodrigues da Silva Filho, 72 anos
- Maria Aparecida Sirino Leite, 76 anos
- Maria de Lourdes Castro Mousinho, 67 anos
- Maria dos Prazeres Alves da Silva, 64 anos
- Natália Campos de Oliveira, 31 anos
- Paulo Felipe Pereira da Silva, 33 anos
- Pedro Ferreira da Silva, 73 anos
Taguatinga
- Adinélia Rodrigues Dourado, 76 anos
- Ana Miranda Figueiredo, 91 anos
- Elizabeth Silva de Sousa, 23 anos
- Gabriela Dias Souza, 26 anos
- Jaime Pinto Brandão, 67 anos
- Joana Ismar dos Reis dos Santos, 59 anos
- João Batista de Melo, 58 anos
- José Felix do Nascimento, 79 anos
- Maria do Socorro Alves Viana, 89 anos
- Maria Glória da Silva, 73 anos
- Maria Vanúsia Matias dos Santos, 53 anos
- Pedro Luiz Almeida, 78 anos
- Raimundo Nonato de Araújo, 89 anos
- Sebastião Silva Gusmão, 72 anos
- Solange Maria da Silva Araújo, 55 anos
- Valdir Dias de Miranda, 82 anos
Gama
- Evilásio Mário Pimentel, 82 anos
- Kauan Werbenes Bitencourt da Silva, menos de 1 ano
- Maria Alves da Silva, 80 anos
Brazlândia
- José Alves Pereira, 75 anos
Sobradinho
- Euzébio Teodoro de Amorim, 95 anos
- Kauan Barros de Oliveira, 19 anos
- Luiz Leandro Ferreira dos Santos, 42 anos
Jardim Metropolitano
- Edinilce dos Santos Pereira, 63 anos
- Aldemice Bezerra da Silva, 89 anos
- Dilka dos Santos Rêgo Timóteo, 51 anos
- Raimunda Maria dos Santos, 97 anos (cremação)
- Edna Lory Gütschow Palhas, 91 anos (cremação)
- Terezinha Matias Silva, 76 anos (cremação)
postado em 21/08/2025 17:48 / atualizado em 21/08/2025 17:56